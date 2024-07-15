Названы эффективные методы борьбы с предменструальным синдромом

Предменструальный синдром (ПМС), который также называют синдром предменструального напряжения и предменструальной болезнью, возникает у некоторых женщин за два-десять дней до менструации и негативно сказывается на их психическом и физическом состоянии. Эффективные методы, которые помогут справиться с ежемесячным недомоганием, включая плавание, назвала доктор медицинских наук, гинеколог клиники «Евроонко» Марика Отхозория в ходе беседы с «Лентой.ру».

Врач рассказала, что во время ПМС женщины могут становиться плаксивыми, раздражительными и, по мнению окружающих, гневливыми. Также в этот период цикла могут появляться болезненные ощущения в животе и пояснице, чувство тоски и тревоги, головная боль, отеки, проблемы с аппетитом, тяга к сладкому.

У некоторых женщин снижается либидо, а кожа краснеет и покрывается высыпаниями. Все это происходит из-за изменения чувствительности к гормону прогестерону, который оказывает влияние на женский организм во второй фазе менструального цикла Марика Отхозория гинеколог, доктор медицинских наук

По словам гинеколога, женщины европеоидной расы страдают от ПМС чаще остальных. Также в зоне риска находятся проживающие в крупных городах работницы интеллектуального труда, склонные к стрессам и депрессиям, либо перенесшие воспалительные заболевания или операции на репродуктивной системе, а также ведущие малоподвижный образ жизни женщины.

Однако существует несколько проверенных способов справиться с ПМС, обнадежила Отхозория. По ее словам, врач может назначить гормональную терапию или прописать негормональные препараты. Однако облегчить симптомы ПМС можно и без медицинской помощи. Для этого гинеколог рекомендовала заниматься плаванием, йогой, дыхательными практиками, делать массаж. Также пережить неприятные дни поможет все, что поднимает настроение, например, поход в салон красоты.

Ранее гинеколог Татьяна Илюхина предупредила, что заражение половыми инфекциями через общественный туалет маловероятно, но он таит и другие угрозы. Она заявила, что дверная ручка всегда грязнее крышки унитаза, поэтому к ней лучше прикасаться через чистую салфетку и тщательно мыть руки после посещения туалета.