Первая леди США поговорила с женой Трампа после покушения

Первая леди США Джилл Байден обсудила покушение на Трампа с его женой Меланией

Первая леди США Джилл Байден обсудила покушение на бывшего американского лидера Дональда Трампа с его супругой Меланией Трамп. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

«Джилл Байден днем ​​разговаривала по телефону с бывшей первой леди Меланией Трамп из-за произошедшего на митинге в Пенсильвании», — передает телеканал слова представителя Белого дома, пожелавшего остаться анонимным.

О подробностях разговора не сообщается.

Ранее Мелания Трамп обратилась к американцам после покушения на мужа и призвала соотечественников преодолеть политические разногласия и объединиться во имя мира.

О покушении на жизнь кандидата в президенты США Дональда Трампа стало известно вечером 13 июля. В тот момент политик выступал на митинге в Пенсильвании. Томас Мэтью Крукс ранил его в ухо. Экс-президента от последующих выстрелов заслонили охранники.