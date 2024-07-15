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11:45, 15 июля 2024Мир

Первая леди США поговорила с женой Трампа после покушения

Первая леди США Джилл Байден обсудила покушение на Трампа с его женой Меланией

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Первая леди США Джилл Байден обсудила покушение на бывшего американского лидера Дональда Трампа с его супругой Меланией Трамп. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

«Джилл Байден днем ​​разговаривала по телефону с бывшей первой леди Меланией Трамп из-за произошедшего на митинге в Пенсильвании», — передает телеканал слова представителя Белого дома, пожелавшего остаться анонимным.

О подробностях разговора не сообщается.

Ранее Мелания Трамп обратилась к американцам после покушения на мужа и призвала соотечественников преодолеть политические разногласия и объединиться во имя мира.

О покушении на жизнь кандидата в президенты США Дональда Трампа стало известно вечером 13 июля. В тот момент политик выступал на митинге в Пенсильвании. Томас Мэтью Крукс ранил его в ухо. Экс-президента от последующих выстрелов заслонили охранники.

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      Дарья Устьянцева
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