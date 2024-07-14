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20:06, 14 июля 2024Мир

Мелания Трамп обратилась к американцам после покушения на мужа

Мелания Трамп призвала американцев объединиться после покушения на мужа
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Ricardo Arduengo / Reuters

Бывшая первая леди США, фотомодель и дизайнер Мелания Трамп обратилась к американцам после покушения на мужа — кандидата в президенты США Дональда Трампа. Соответствующий пост появился на ее странице в соцсети X (бывший Twitter).

54-летняя манекенщица призвала соотечественников преодолеть политические разногласия и объединиться во имя мира. «Рассвет снова настал. Давайте воссоединимся. Сейчас», — заявила она.

Также супруга Трампа назвала монстром стрелявшего в ее избранника 20-летнего мужчину, который, по ее словам, разглядел в предпринимателе «бесчеловечную политическую машину».

«Когда я увидела, как пуля попала в моего мужа Дональда, я поняла, что моя жизнь и жизнь Бэррона [сын Дональда и Мелании Трамп] были на грани разрушительных перемен», — отметила дизайнер, поблагодарив за работу сотрудников Секретной службы и правоохранительных органов.

Ранее известный советский и российский телеведущий и журналист Владимир Познер оценил покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа словами «это ему поможет».

О покушении на жизнь кандидата в президенты США Дональда Трампа стало известно вечером 13 июля. В тот момент политик выступал на митинге в Пенсильвании. Томас Мэтью Крукс ранил его в ухо. Экс-президента от последующих выстрелов заслонили охранники.

Стрелка ликвидировали на крыше здания, в 140 метрах от места, где выступал Трамп. Как отмечают зарубежные СМИ, за несколько минут до начала стрельбы зрители сообщили полиции о подозрительном вооруженном мужчине, но те не придали жалобам значения.

Также выяснилось, что 20-летний Томас Мэтью Крукс не имел криминального прошлого. Американец в момент стрельбы был в майке с эмблемой популярного YouTube-канала про оружие Demolition Ranch с 11 миллионами подписчиков.

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      Карина Черных
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