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18:27, 14 июля 2024Мир

Познер оценил покушение на Трампа словами «это ему поможет»

Журналист Владимир Познер назвал ожидаемым покушение на Дональда Трампа

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Известный советский и российский телеведущий и журналист Владимир Познер оценил покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа словами «это ему поможет». Его комментарий публикует Daily Storm в своем Telegram-канале.

90-летний собеседник издания назвал ожидаемым нападение на политика. Кроме того, он отметил, что данная ситуация благоприятно скажется на результатах выборов.

«Вы знаете, я это ожидал, как ни странно. Конечно, он [Трамп] родился в рубашке. И третье: несомненно, это ему поможет [на выборах]», — заявил Познер.

Ранее советники предвыборной кампании Дональда Трампа рассказали, что его состояние после покушения хорошее, а сам политик находится в прекрасном расположении духа.

Покушение на Дональда Трампа произошло во время его встречи с избирателями в Пенсильвании. После выстрела у политика было окровавлено ухо. На кадрах трансляции видно, как бывший американский лидер прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол. Трампа прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали.

Позднее выяснилось, что стрелок открыл огонь с крыши производственного предприятия, расположенного примерно в 100 метрах от сцены, где выступал Трамп. Его ликвидировал снайпер Секретной службы, рядом с телом нашли винтовку AR-15.

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      Карина Черных
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