Советники Трампа рассказали о его состоянии после покушения

Associated Press: Трамп после покушения находится в прекрасном расположении духа

Советники предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа рассказали, что его состояние после покушения хорошее, а сам политик находится в прекрасном расположении духа. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что в служебной записке, полученной агентством, старшие советники предвыборной кампании Трампа поблагодарили Секретную службу и всех сотрудников служб быстрого реагирования за их усилия. Также в ней содержится призыв к сотрудникам не комментировать публично предполагаемое покушение на Трампа и говорится, что опасная риторика в социальных сетях недопустима.

Покушение на Дональда Трампа произошло во время его встречи с избирателями в Пенсильвании. После выстрела у политика было окровавлено ухо. На кадрах трансляции видно, как бывший американский лидер прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол. Трампа прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали.

Позднее выяснилось, что стрелок открыл огонь с крыши производственного предприятия, расположенного примерно в 100 метрах от сцены, где выступал Трамп. Его ликвидировал снайпер Секретной службы, рядом с телом нашли винтовку AR-15.