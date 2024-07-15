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12:13, 15 июля 2024Мир

Песков высказался о контактах Путина с Трампом после покушения

Песков: контактов Путина и Трампа после покушения не было и не планируется

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Контактов президента России Владимира Путина и бывшего американского лидера Дональда Трампа после покушения на кандидата в президенты США не было и не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Нет, он не связывался, и не планируется никаких контактов», — отметил представитель Кремля.

13 июля на Дональда Трампа было совершено покушение во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Бывший американский лидер прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол. Его прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали с места событий.

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      Лина Пивоварова
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