Песков высказался о контактах Путина с Трампом после покушения

Песков: контактов Путина и Трампа после покушения не было и не планируется

Контактов президента России Владимира Путина и бывшего американского лидера Дональда Трампа после покушения на кандидата в президенты США не было и не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Нет, он не связывался, и не планируется никаких контактов», — отметил представитель Кремля.

13 июля на Дональда Трампа было совершено покушение во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Бывший американский лидер прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол. Его прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали с места событий.