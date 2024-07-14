Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:22, 14 июля 2024Мир

Личность подозреваемого в покушении на Трампа подтвердили

ФБР: подозреваемым в покушении на Трампа стал 20-летний Томас Мэтью Крукс

Фото: Scott Olson / Getty Images

Федеральное бюро расследований (ФБР) подтвердило личность подозреваемого в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на NBC News сообщает РИА Новости.

По данным правоохранительного агентства, стрельбу на митинге кандидата в президенты открыл 20-летний Томас Мэтью Крукс из штата Пенсильвания. Известно, что он жил в пригороде Питтсбурга Бетел-Парк.

О покушении на Трампа сообщили вечером 13 июля. Стрельба началась, когда кандидат говорил о своем сопернике Джо Байдене — бывший американский лидер прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол, и его прикрыли агенты Секретной службы, после чего экстренно эвакуировали.

«Секретная служба приняла защитные меры, и бывший президент находится в безопасности. Сейчас Секретная служба проводит активное расследование, дополнительная информация будет опубликована по мере появления», — заверил официальный представитель ФБР США Энтони Гульельми.

Позднее выяснилось, что стрелок открыл огонь с крыши производственного предприятия, расположенного в 100 метрах от сцены, где выступал Трамп. Его ликвидировал снайпер Секретной службы, рядом с телом нашли винтовку AR-15. Американец в момент стрельбы был в майке с эмблемой популярного YouTube-канала про оружие Demolition Ranch с 11 миллионами подписчиков. Мотивы стрелка пока остаются неизвестными.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп прокомментировал покушение на него. Как в мире отреагировали на происшествие?

      Ликвидированный стрелок записал видео перед покушением на Трампа

      Захарова прокомментировала слова Буданова о покушении на Путина

      Футболист «Краснодара» раскритиковал бывшего одноклубника за переход в «Зенит»

      Российские артиллеристы уничтожили расчет беспилотников ВСУ одним ударом

      Личность подозреваемого в покушении на Трампа подтвердили

      Российский боксер проиграл бой за титул чемпиона IBF

      Родственник экс-врача Трампа был ранен во время стрельбы на митинге

      Захарова прокомментировала покушение на Трампа

      Стало известно о поиске других возможных подозреваемых в стрельбе на митинге Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше