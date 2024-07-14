Личность подозреваемого в покушении на Трампа подтвердили

ФБР: подозреваемым в покушении на Трампа стал 20-летний Томас Мэтью Крукс

Федеральное бюро расследований (ФБР) подтвердило личность подозреваемого в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на NBC News сообщает РИА Новости.

По данным правоохранительного агентства, стрельбу на митинге кандидата в президенты открыл 20-летний Томас Мэтью Крукс из штата Пенсильвания. Известно, что он жил в пригороде Питтсбурга Бетел-Парк.

О покушении на Трампа сообщили вечером 13 июля. Стрельба началась, когда кандидат говорил о своем сопернике Джо Байдене — бывший американский лидер прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол, и его прикрыли агенты Секретной службы, после чего экстренно эвакуировали.

«Секретная служба приняла защитные меры, и бывший президент находится в безопасности. Сейчас Секретная служба проводит активное расследование, дополнительная информация будет опубликована по мере появления», — заверил официальный представитель ФБР США Энтони Гульельми.

Позднее выяснилось, что стрелок открыл огонь с крыши производственного предприятия, расположенного в 100 метрах от сцены, где выступал Трамп. Его ликвидировал снайпер Секретной службы, рядом с телом нашли винтовку AR-15. Американец в момент стрельбы был в майке с эмблемой популярного YouTube-канала про оружие Demolition Ranch с 11 миллионами подписчиков. Мотивы стрелка пока остаются неизвестными.