Популярная телезвезда показала фигуру в купальнике

Телезвезда Кейт Фердинанд показала фигуру в раздельном черно-белом купальнике

Популярная телезвезда Кейт Фердинанд показала фигуру в откровенном наряде на новом фото. Соответствующий снимок появился в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя звезда разместила снимок, на котором предстала на фоне деревьев в черно-белом раздельном купальнике, состоящем из бюстгальтера на широких бретелях и трусов с низкой посадкой. При этом она продемонстрировала подтянутое тело с кубиками пресса.

Кроме того, знаменитость надела широкополую соломенную шляпу и солнцезащитные очки. Вдобавок в руках она держала чашку с напитком.

Ранее в июле 37-летняя возлюбленная Джейсона Стэйтема показала фигуру в боди. На размещенных кадрах британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли позировала перед зеркалом в черном изделии бренда Marks & Spencer.