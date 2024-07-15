Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:09, 15 июля 2024Путешествия

Раскрыта новая возможная причина катастрофы Superjet 100 в Подмосковье

SSJ 100 мог потерпеть крушение в Подмосковье из-за человеческого фактора

Фото: Официальный канал Московской межрегиональной транспортной прокуратуры / РИА Новости

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) мог потерпеть крушение в Подмосковье из-за человеческого фактора. Об этом сообщил ТАСС.

Новую возможную причину катастрофы агентству раскрыл источник. Иные подробности не уточняются.

Поисковые работы на месте падения лайнера авиакомпании «Газпром Авиа» завершились. Криминалисты обнаружили провода и бортовую электронику, извлекли крупные обломки и вывезли их с места происшествия.

Воздушное судно рухнуло под Коломной днем 12 июля. Борт выполнял технический полет после ремонта на заводе в Луховицах, там на фоне инцидента прошли обыски. В числе возможных причин крушения называли отказ двигателя и некачественную сборку самолета.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Дональда Трампа прикрыла от пуль каратистка из России. Кто она и что о ней известно?

      Россия стала лидером по поставкам в Индию одного продукта

      Звезда «Иронии судьбы» заподозрила Галкина в алкоголизме

      Зеленский рассказал об одной проблеме с мобилизацией

      Москвичам расскажут о будущем столицы при помощи интерактивов и спектаклей

      В США допустили причастность Секретной службы к покушению на Трампа

      Массовая драка в российском ресторане попала на видео

      Немецкий оппозиционер незаконно прокатился на истребителе

      Зеленский заявил о разработке собственных дальнобойных ракет на Украине

      Критикующая ВСУ депутат прокомментировала снятие с должности в Раде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше