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10:05, 15 июля 2024Путешествия

Поисковые работы на месте крушения Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье завершились

Поисковые работы на месте крушения Sukhoi Superjet 100 под Коломной завершились

Фото: официальный канал Московской межрегиональной транспортной прокуратуры / РИА Новости

На месте крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье завершились поисковые работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах.

Отмечается, что криминалисты нашли бортовую электронику и провода, а также фрагменты тел членов экипажа. Кроме того, крупные части фюзеляжа и обломки воздушного судна вывезли с места происшествия.

Пассажирский лайнер авиакомпании «Газпром Авиа» разбился под Коломной днем 12 июля. Он выполнял тестовый полет после ремонта на заводе в Луховицах и следовал во Внуково. На борту было три человека, они не выжили.

После авиакатастрофы нашли черные ящики SSJ-100. С них удалось снять данные, несмотря на значительные повреждения. Расшифровка должна начаться 15 июля.

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      Мария Борисова
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