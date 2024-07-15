Поисковые работы на месте крушения Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье завершились

Поисковые работы на месте крушения Sukhoi Superjet 100 под Коломной завершились

На месте крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье завершились поисковые работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах.

Отмечается, что криминалисты нашли бортовую электронику и провода, а также фрагменты тел членов экипажа. Кроме того, крупные части фюзеляжа и обломки воздушного судна вывезли с места происшествия.

Пассажирский лайнер авиакомпании «Газпром Авиа» разбился под Коломной днем 12 июля. Он выполнял тестовый полет после ремонта на заводе в Луховицах и следовал во Внуково. На борту было три человека, они не выжили.

После авиакатастрофы нашли черные ящики SSJ-100. С них удалось снять данные, несмотря на значительные повреждения. Расшифровка должна начаться 15 июля.