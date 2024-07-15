Раскрыто место пребывания генерала Попова во время домашнего ареста

Экс-командующий 58-й армией Попов будет находиться под домашним арестом в Москве

Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов будет отбывать домашний арест в Москве. Место пребывания экс-командующего в понедельник, 15 июля, раскрывает РИА Новости.

Такое решение было озвучено на заседании 235-го гарнизонного военного суда, где рассматривался вопрос об избрании более мягкой меры пресечения.

Суд удовлетворил ходатайство и изменил меру пресечения на домашний арест. Генерал-майор пробудет под домашним арестом до 11 октября. Он проходит обвиняемым по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). В зале суда с него сняли наручники.

21 мая бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил России арестовали по обвинению в хищении путем мошенничества с причинением ущерба в особо крупном размере.