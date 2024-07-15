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16:40, 15 июля 2024Экономика

Россиян накормят северокорейским деликатесом

Кореевед Ланьков: КНДР не сможет импортировать в Россию большие объемы яблок

Фото: KCNA / Reuters

При всем желании сельское хозяйство Северной Кореи (КНДР) не сможет вывести на российский рынок большие партии яблок. Об этом «Ленте.ру» заявил профессор Университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков, комментируя новость о таких поставках.

По его словам, садоводство — это не самая сильная сторона северокорейской экономики и ее сельского хозяйства. Впрочем, это относится и к Южной Корее.

«Показательно, что в самой КНДР яблоки воспринимаются как умеренный деликатес и безусловный дефицит. Так что больших объемов поставок не будет. Но даже небольшие поставки — это уже хорошо», — сказал Ланьков.

По его словам, нет причин думать, что российский потребитель откажется покупать северокорейские яблоки, которые представляют собой фрукты вполне нормального качества.

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Кроме того, Ланьков напомнил, что в советские времена Северная Корея поставляла в СССР табачные изделия, водку, фрукты и овощи. Например, консервированные огурцы. Кроме того, импортировался соевый соус, который охотно покупали на Дальнем Востоке.

Ранее Россельхознадзор сообщил, что Россия и КНДР договорились о начале поставок яблок на рынок РФ. Оказалось, что еще в июне 2024 года представители Северной Кореи показали большую заинтересованность в налаживании таких поставок. В итоге все вопросы удалось решить.

В коне июня 2024 года глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что КНДР может начать импортировать в Россию яблоки и женьшень. В свою очередь зампред Комитета по контролю за качеством импортно-экспортной продукции и карантину Северной Кореи Ким Су Чхор заявил, что его страна хотела бы покупать в РФ живых сельскохозяйственных животных и молочные товары.

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