Россиян предостерегли от раскармливания детей

Педиатр Павловская сообщила, что в России каждый десятый ребенок имеет ожирение

Педиатр, диетолог Елена Павловская сообщила, что каждый десятый ребенок имеет не просто лишний вес, а ожирение. В комментарии радиостанции «Говорит Москва» доктор предостерегла россиян от раскармливания детей.

По словам Павловской, в России наблюдается эпидемия детского ожирения. Проводимые в прошлом году исследования показали: каждый пятый ребенок имеет лишний вес, а каждый десятый — клинически выраженное ожирение.

Немаловажную роль в наборе веса играет наследственная предрасположенность, отметила педиатр. При замедленном обмене веществ можно набрать вес даже при нормальном, не избыточном питании, сказала врач. «Когда вся семья имеет избыток массы тела, чаще всего мы говорим о недостаточной культуре питания. Культура питания вместе с низкой культурой физической активности в современной жизни — это одна из главных причин ожирения», — прокомментировала Павловская.

Доктор призвала не перекармливать детей и не заставлять их есть, так как дети не способны израсходовать больше двух с половиной тысяч калорий в сутки.

Ранее диетолог Оксана Михалева назвала правила, помогающие удержать вес после похудения. В первую очередь она призвала изменить образ жизни.