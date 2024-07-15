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10:35, 15 июля 2024Забота о себе

Названы пять помогающих не потолстеть после похудения правил

Диетолог Михалева: удержать вес после похудения поможет изменение образа жизни

Фото: Africa Studio / Shutterstock / Fotodom

Сохранение результатов диеты — задача, более трудная, чем сам процесс похудения, достичь этой цели поможет только полное изменение образа жизни, считает эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева. Пять важных правил, соблюдение которых поможет надолго удержать вес после окончания диеты, она назвала «Ленте.ру».

Прежде всего, по словам Михалевой, после окончание диеты важно продолжать правильно питаться. Если человек возвращается к тому питанию, которого он придерживался до того, как начал диету, он неизбежно потолстет.

Вторым правилом врач назвала физические нагрузки. «В процессе похудения всегда идет потеря не только жировой, но и мышечной массы. А от мышечной массы зависит метаболизм человека, поэтому поддержание мышц в тонусе позволит сохранить его на уровне, достаточном для сжигания лишних калорий», — объяснила она.

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Для сохранения достигнутых результатов очень важно своевременно выявлять нехватку витаминов и микроэлементов и устранять ее, добавила Михалева. По ее словам, когда человек худеет, у него часто возникает дефицит различных нутриентов. Если его не восполнить, это состояние может вызвать повышение аппетита и спровоцировать набор веса.

Также диетолог посоветовала похудевшим людям попробовать изменить свое окружение.

Существует ряд факторов жизни и окружающей среды, приводящих к набору лишнего веса. Походы в рестораны с друзьями, бизнес-ланчи в кафе, привычка вести малоподвижный образ жизни, отдыхать у телевизора, есть у компьютера, переедать вечером и недоедать днем неизбежно спровоцируют рецидив ожирения, если заранее не предусмотреть перемены в своей жизни

Оксана Михалеваэндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук

Наконец, Михалева призвала запомнить, что по окончании диеты десерты и другие калорийные вкусные продукты есть можно. Она подчеркнула, что, если надолго ограничивать себя, риск сорваться и переесть простых углеводов или фастфуда возрастает. «Небольшое количество той пищи, которая приносит вам удовольствие, — это нормально и вполне допустимо, и контролируемый прием таких продуктов намного лучше, чем срыв и переедание», — подытожила диетолог.

Ранее специалисты по здоровому питанию назвали наиболее частые ошибки при похудении. Одна из главных они считают пропуск приема пищи, что замедляет обмен веществ.

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      Наталья Обрядина
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