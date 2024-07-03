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15:30, 3 июля 2024Забота о себе

Эксперты назвали главные ошибки при похудении

Mirror: пропускание приема пищи для похудения замедляет обмен веществ

Фото: Elena Leya / Unsplash

Специалисты по здоровому питанию из продуктового сервиса MuscleFood назвали наиболее частые ошибки при похудении. Их рекомендации публикует издание Mirror.

Одна из главных ошибок, которые люди допускают, пытаясь похудеть, — это пропуск приема пищи, уточнил представитель компании. «Люди, которые хотят снизить ежедневное потребление калорий, иногда пропускают приемы пищи. Однако это может привести к сильному голоду, поэтому такие люди переедают во время следующего приема пищи и чаще перекусывать в течение дня. Пропуск приема пищи также замедляет обмен веществ», — предупредил он.

Эксперты назвали ошибкой также чрезмерные физические нагрузки, которые могут быстро привести к выгоранию и травмам. «Хотя физические упражнения важны, если зайти слишком далеко, это может принести больше вреда, чем пользы. Перетренированность повышает уровень кортизола, заставляет вас чувствовать себя более напряженными и затрудняет сжигание жира», — говорится в рекомендациях.

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Предостерегли эксперты и от экспресс-диеты, которые могут помочь быстро похудеть, но замедляют метаболизм и в итоге приводят к более медленному сжиганию калорий.

Кроме правильного питания, снизить вес помогают занятия бегом: при пробежке на 5 километров сжигается около 400 килокалорий. Примерно столько же и больше можно сбросить за час велопрогулки.

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      Александра Лисица
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