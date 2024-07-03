Эксперты назвали главные ошибки при похудении

Специалисты по здоровому питанию из продуктового сервиса MuscleFood назвали наиболее частые ошибки при похудении. Их рекомендации публикует издание Mirror.
Одна из главных ошибок, которые люди допускают, пытаясь похудеть, — это пропуск приема пищи, уточнил представитель компании. «Люди, которые хотят снизить ежедневное потребление калорий, иногда пропускают приемы пищи. Однако это может привести к сильному голоду, поэтому такие люди переедают во время следующего приема пищи и чаще перекусывать в течение дня. Пропуск приема пищи также замедляет обмен веществ», — предупредил он.
Эксперты назвали ошибкой также чрезмерные физические нагрузки, которые могут быстро привести к выгоранию и травмам. «Хотя физические упражнения важны, если зайти слишком далеко, это может принести больше вреда, чем пользы. Перетренированность повышает уровень кортизола, заставляет вас чувствовать себя более напряженными и затрудняет сжигание жира», — говорится в рекомендациях.
Предостерегли эксперты и от экспресс-диеты, которые могут помочь быстро похудеть, но замедляют метаболизм и в итоге приводят к более медленному сжиганию калорий.
Кроме правильного питания, снизить вес помогают занятия бегом: при пробежке на 5 километров сжигается около 400 килокалорий. Примерно столько же и больше можно сбросить за час велопрогулки.