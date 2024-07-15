Россиянка побывала на термальных курортах Тюмени и описала их фразой «круче, чем в Европе»

Российская путешественница побывала на термальных курортах Тюмени и описала их фразой «круче, чем в Европе». Своими впечатлениями она поделилась в блоге «Пусть все путешествия сбудутся» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, в Тюмени и области есть около 20 термальных источников. По составу они превосходят аналогичные горячие источники во Франции, Италии и Чехии, заметила она.

«Например, содержание катионов натрия в тюменских водах почти вдвое выше, чем в раскрученных Карловых Варах. В сравнении с итальянским курортом Абано-Терме, в Тюмени в пять раз больше йода и практически вдвое — брома», — объяснила блогерша.

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