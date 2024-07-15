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07:30, 15 июля 2024Путешествия

Россиянка побывала на термальных курортах Тюмени и описала их фразой «круче, чем в Европе»

Фото: Mila Supinskaya Glashchenko / Shutterstock / Fotodom

Российская путешественница побывала на термальных курортах Тюмени и описала их фразой «круче, чем в Европе». Своими впечатлениями она поделилась в блоге «Пусть все путешествия сбудутся» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, в Тюмени и области есть около 20 термальных источников. По составу они превосходят аналогичные горячие источники во Франции, Италии и Чехии, заметила она.

«Например, содержание катионов натрия в тюменских водах почти вдвое выше, чем в раскрученных Карловых Варах. В сравнении с итальянским курортом Абано-Терме, в Тюмени в пять раз больше йода и практически вдвое — брома», — объяснила блогерша.

Ранее стало известно, что спрос россиян на туры во Вьетнам летом 2024 года вырос в несколько раз. Уточняется, что туристы стали больше бронировать не только турпакеты, но и отдельное размещение в отелях популярной азиатской страны. Наиболее востребованы курорты Нячанг, Муйне и Фантьет.

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