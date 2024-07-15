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13:14, 15 июля 2024Бывший СССР

Российские войска продолжили наступление под Волчанском

Рожин: ВС России продолжили наступление под Волчанском в Харьковской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска продолжают наступать к востоку от Волчанска в Харьковской области. Об этом в Telegram-канале сообщил военный эксперт Борис Рожин.

По его словам, переброшенным подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) не удалось отразить наступление российской армии. ВСУ были вынуждены отступать внутрь города. Российские войска продолжают продвигаться к востоку от Волчанска, опираясь на вновь занятые плацдармы.

Также появилась информация, что для дальнейших штурмов на липцевском направлении ВСУ стягивают подразделения, сформированные из заключенных.

Ранее стало известно, что российские военные отрезали пути отступления ВСУ под Волчанском. Это удалось сделать благодаря продвижению передовых порядков вдоль реки Северский Донец.

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      Илья Таксюр
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