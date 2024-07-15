«Ведомости»: Россия начала поставлять уголь в Катар и Мозамбик

Российскому углю нашли новые рынки сбыта — Катар и Мозамбик. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Kpler.

Отмечается, что за первый месяц поставок российские экспортеры отправили в Катар 129 тысяч тонн, а в Мозамбик — 29 тысяч. При этом эксперты не стали раскрывать, о каких именно видах угля идет речь — энергетическом или коксующемся.

Кроме того, в первой половине 2024 года РФ возобновила отгрузки этого вида топлива в Танзанию и Тунис. В обе страны за этот период времени было отправлено в общей сложности по 12 тысяч тонн. В последний раз поставки российского угля в Тунис осуществлялись в октябре 2022 года, в Танзанию — в декабре 2020-го.

Помимо открытия новых рынков сбыта российские экспортеры нарастили поставки угля по освоенным ранее направлениям. Так, отгрузки этого вида топлива в Израиль в январе-июне выросли на 21 процент и достигли уровня в 293 тысячи тонн, а в Саудовскую Аравию — вдвое, до 47 тысяч, резюмировали аналитики.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата сообщила, что в январе-апреле 52,4 процента угольных компаний в России стали убыточными. За этот период времени отрицательное сальдо составило в общей сложности 14,3 миллиарда рублей, а совокупная прибыль упала в 15 раз в сравнении с тем же периодом 2023 года.