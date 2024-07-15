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14:26, 15 июля 2024Из жизни

Средневековую фигурку из моржовой кости продали за 228 миллионов рублей

Британский музей купил фигурку из моржовой кости за 228 миллионов рублей

Фото: Gena Melendrez / Shutterstock / Fotodom

Британский музей Виктории и Альберта купил средневековую фигурку Христа из моржовой кости за два миллиона фунтов стерлингов. Об этом сообщает The Guardian.

Фигурка высотой 18 см была вырезана в Йорке примерно в 1200 году. Она изображает Иосифа Аримафейского, который держит в руках тело снятого с креста Иисуса Христа. В течение 40 лет (до 2022 года) скульптура находилась в долгосрочной аренде у Музея Виктории и Альберта в Лондоне, однако владельцы продали ее Метрополитен-музею в Нью-Йорке за два миллиона фунтов стерлингов (228 миллионов рублей). После этого Великобритания наложила временный запрет на ее вывоз.

В феврале 2024 года Музей Виктории и Альберта объявил, что будет пытаться собрать средства на покупку фигурки. В пятницу, 12 июля, нужная сумма наконец была собрана. Тристрам Хант, директор музея Виктории и Альберта, сказал, что кампания была жизненно необходима, чтобы сохранить для нации этот «ключевой объект английского искусства». Сэнди Хеслоп, эксперт по средневековью из Университета Восточной Англии, описал ее как «первое выражение нежности в произведении искусства».

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Эта фигурка была частью большой сцены, и одна из причин, по которой Музей Виктории и Альберта так стремился приобрести ее в свое владение, заключалась в том, что в нем хранится еще одно сохранившееся произведение из этого ансамбля. Фигурка Иуды была обнаружена в доме в Уэйкфилде, Западный Йоркшир, в 1769 году и поступила в коллекцию музея в 1949 году. Приобретение фигурки Христа с Иосифом означает, что его выставят вместе с фигуркой Иуды.

Ранее сообщалось, что в Германии ученые перечитали считавшийся письмом древний свиток и сделали удивительное открытие. Это оказался фрагмент Евангелия.

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      Антонина Черташ
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