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09:59, 15 июля 2024Мир

Трамп рассказал о разговоре с Байденом после попытки покушения

Трамп: Байден был очень мил во время разговора после покушения на митинге
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Президент США Джо Байден был «очень мил» во время разговора по телефону после попытки покушения на митинге. Об этом переживший нападение бывший американский лидер Дональд Трамп рассказал в интервью New York Post.

Трамп рассказал во время разговора с журналистом в его частном самолете, что ценит звонок Байдена. Он назвал беседу хорошей и отметил, что нынешний глава государства был «очень мил» во время общения.

Экс-президент США также предположил, что с этого момента соперничество в президентской гонке между ними может носить «более цивилизованный характер».

13 июля на Дональда Трампа было совершено покушение во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Бывший американский лидер прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол. Его прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали с места событий.

Президент США Джо Байден после произошедшего высказался о состоянии своего главного соперника. Он рассказал, что его проинформировали о том, что случилось, и на данный момент с Дональдом Трампом все в порядке.

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      Лина Пивоварова
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