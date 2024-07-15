Трамп рассказал о разговоре с Байденом после попытки покушения

Президент США Джо Байден был «очень мил» во время разговора по телефону после попытки покушения на митинге. Об этом переживший нападение бывший американский лидер Дональд Трамп рассказал в интервью New York Post.
Трамп рассказал во время разговора с журналистом в его частном самолете, что ценит звонок Байдена. Он назвал беседу хорошей и отметил, что нынешний глава государства был «очень мил» во время общения.
Экс-президент США также предположил, что с этого момента соперничество в президентской гонке между ними может носить «более цивилизованный характер».
13 июля на Дональда Трампа было совершено покушение во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Бывший американский лидер прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол. Его прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали с места событий.
Президент США Джо Байден после произошедшего высказался о состоянии своего главного соперника. Он рассказал, что его проинформировали о том, что случилось, и на данный момент с Дональдом Трампом все в порядке.