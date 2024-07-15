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11:03, 15 июля 2024Бывший СССР

На Украине выстроились очереди из желающих получить отсрочку от мобилизации

Reuters: на Украине очереди из желающих получить отсрочку от мобилизации

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На Украине в призывных пунктах выстраиваются очереди из желающих получить отсрочку от мобилизации. Об этом рассказал украинский военком с позывным Фантомас, передает Reuters.

«Сейчас, насколько мне известно, большинство очередей [в призывных пунктах] составляют люди, которые хотят получить какое-то освобождение [от участия в боевых действиях]», — заявил военком.

Его слова журналистам подтвердил неназванный украинский чиновник. Он отметил, что «очень большая» часть мужчин пытается получить отсрочку от мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ). При этом, по мнению чиновника, «все идет по плану».

12 июля стало известно, что в Верховной Раде Украины допустили отправку на фронт ограниченно годных граждан моложе 25 лет. Такое развитие событий стало возможным после отмены в республике соответствующей категории военнообязанных.

Позднее в Соединенных Штатах предложили набрать в ВСУ 18-летних украинцев. Как заявил экс-постпред США при НАТО Иво Даалдер, в настоящее время на передовой в основном находятся 40-летние граждане. Он объяснил, что так не велась «ни одна другая война в истории».

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      Екатерина Грищенко
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