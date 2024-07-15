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15:47, 15 июля 2024Бывший СССР

В Ереване начались учения США и Армении

Минобороны Армении сообщило о начале совместных учений с ВС США Eagle Partner
СюжетМинобороны
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Leonhard Simon / Reuters

В Ереване начались совместные учения Вооруженных сил (ВС) США и Армении Eagle Partner 2024. Об этом сообщает Министерство обороны Армении.

«Я высоко ценю это сотрудничество, которое направлено на повышение уровня оперативной совместимости между подразделениями, участвующими в международных миротворческих миссиях», — заявил на церемонии открытия учений министр обороны Армении Сурен Папикян.

Глава Минобороны также выразил благодарность командованию армии США и Национальной гвардии штата Канзас, с которой у ВС Армении заключен договор о партнерстве.

Ранее в США заявили о планах укрепить сотрудничество с Арменией. По словам заместителя главы Госдепартамента США Узра Зея, Вашингтон намерен способствовать продвижению демократии в республике и помогать бороться с коррупцией.

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      Глеб Палехов
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