В США заявили о планах укрепить сотрудничество с Арменией

Госдепартамент: США планируют укрепить сотрудничество с Арменией

Заместитель главы Госдепартамента США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея заявила, что Вашингтон планирует укрепить сотрудничество с Ереваном. Об этом она написала в социальной сети X.

«Надеемся на укрепление сотрудничества с правительством США и Армении и гражданским обществом в целях продвижения демократического верховенства закона, борьбы с коррупцией и судебной реформы», — подчеркнула Зея.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что учения Армении и Соединенных Штатов Eagle Partner, запланированные на 15-24 июля, подрывают механизмы сотрудничества Еревана с Москвой в области безопасности.

11 июля министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил, что Ереван уделяет большое внимание разработке новой программы партнерства с Евросоюзом. Одной из причин значимости этого сотрудничества глава ведомства назвал укрепление устойчивости страны.