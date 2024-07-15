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14:15, 15 июля 2024Бывший СССР

В Кишиневе заявили об усталости молдаван от крика и истерики властей

Стояногло: все граждане Молдавии устали от крика и истерики администрации Санду

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Граждане Молдавии устали от «крика и истерики» действующих властей. Об этом заявил экс-генпрокурор и кандидат в президенты республики Александр Стояногло в интервью изданию Tribuna.

«Все уже признали: администрация [президента Молдавии] Майи Санду — это администрация риторики и истерии, сосредоточенная на войне и вооружениях. Если вы возьмете тему войны на Украине из коммуникационного арсенала власти, то увидите, что ей больше нечего сказать народу», — добавил Стояногло.

По его словам, Молдавия может стать более безопасным местом. Для этого Кишинев, уточнил кандидат в президенты, должен следовать воле и мудрости мирных граждан.

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Ранее сообщалось, что прокуратура Молдавии возобновила расследование по делу о коррупции в отношении Стояногло. Фигурантами по нему, кроме кандидата в президенты, также проходят двое сотрудников прокуратуры, подозреваемых в причастности к незаконному освобождению банкира Вячеслава Платона.

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      Екатерина Грищенко
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