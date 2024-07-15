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04:34, 15 июля 2024Мир

В РАН заявили о необходимости кандидата-супергероя для победы над Трампом

Эксперт Васильев: тактика демократов в США должна смениться
СюжетПокушение на Дональда Трампа
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brendan McDermi / Reuters

Демократам в США нужно будет пересмотреть предвыборную тактику после покушения на кандидата от республиканцев Дональда Трампа, рассказал в интервью РБК главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Прежде доминировал такой подход: надо больше обращать внимания на женщин и этнические меньшинства, представляя Трампа как злодея и ведя поиски "розового и пушистого" кандидата. А теперь нужен кандидат, который бы еще под пулями вел себя в рамках канонических американских сериалов о супергероях», — заявил он.

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Сейчас из-за покушения давление на нынешнего президента Джо Байдена чуть спало, но Васильев считает, что оно может вновь возрасти. До съезда партии, где надо будет определиться с кандидатом остается около месяца, а до всеобщего голосования — меньше четырех месяцев, поэтому против Демократической партии работает время. В случае замены Байдена, раскрутить нового кандидата будет сложно, считает эксперт.

Покушение на Трампа было совершено 13 июля. В тот момент он выступал на митинге в Пенсильвании. Кандидата в президенты во время покушения могло спасти движение головой перед выстрелом.

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      Сергей Грехов
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