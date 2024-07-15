Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:02, 15 июля 2024Наука и техника

В России испытали защищающее от FPV-дронов одеяло

«Ростех»: бронеодеяло «Эгида-У» защитит технику от удара FPV-дрона

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Созданное специалистами НИИ стали (входит в концерн «Калашников» «Ростеха») бронеодеяло «Эгида-У» способно защитить пассажиров и экипаж техники от осколков. Об этом сообщили в Telegram-канале госкорпорации.

Испытания изделия показали в новом выпуске проекта «НашКраш». Специалисты сымитировали удар FPV-дрона по автомобилю при помощи гранаты Ф-1. Боеприпас положили на крышу микроавтобуса, которую предварительно накрыли бронеодеялом. После подрыва Ф-1 крышу пробило фугасным эффектом, но осколки не проникли в салон. Ведущий добавил, что, если бы между одеялом и крышей машины было расстояние 5-10 сантиметров, то автомобиль получил бы меньший ущерб.

«При взаимодействии ударной волны и жесткого основания произошел разрыв основной структуры одеяла. Если было бы некоторое расстояние между изделием и корпусом машины, то эпицентр взрыва был бы намного меньше. Основное назначение гибких структур одеяла — тянуться в процессе воздействия осколка», — сказал начальник отдела структурных схем защиты «НИИ Стали» Дмитрий Чумаченко.

Материалы по теме:
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023
Универсальный солдат. Как в России защищают бойцов и создают для них экипировку солдат будущего
Универсальный солдат.Как в России защищают бойцов и создают для них экипировку солдат будущего
20 октября 2023

Представитель предприятия добавил, что бронеодеяла применяют в зоне спецоперации для защиты колес автомобилей, завешивания блиндажей и защиты личного состава.

В апреле «Калашников» сообщил, что доработанное бронеодеяло «Эгида» обеспечит защиту от обнаружения в инфракрасном диапазоне.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества. Аферисты массово берут на граждан кредиты

      В Кремле рассказали про обеспечение безопасности Путина

      Китайский завод в России приостановил сборку автомобилей

      Появилось видео взрыва при ударе беспилотника ВСУ по машине с россиянами

      Китайская экономика выросла на пять процентов за полгода

      На Украине назвали условие для изъятия жилья у уклонистов

      В США заявили о неизбежной победе Трампа

      Торговый центр в российском регионе затопило фекалиями

      Волочкова и Джигурда поругались на почве алкоголя

      В России подорожал вывоз отходов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше