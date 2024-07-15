В России испытали защищающее от FPV-дронов одеяло

«Ростех»: бронеодеяло «Эгида-У» защитит технику от удара FPV-дрона

Созданное специалистами НИИ стали (входит в концерн «Калашников» «Ростеха») бронеодеяло «Эгида-У» способно защитить пассажиров и экипаж техники от осколков. Об этом сообщили в Telegram-канале госкорпорации.

Испытания изделия показали в новом выпуске проекта «НашКраш». Специалисты сымитировали удар FPV-дрона по автомобилю при помощи гранаты Ф-1. Боеприпас положили на крышу микроавтобуса, которую предварительно накрыли бронеодеялом. После подрыва Ф-1 крышу пробило фугасным эффектом, но осколки не проникли в салон. Ведущий добавил, что, если бы между одеялом и крышей машины было расстояние 5-10 сантиметров, то автомобиль получил бы меньший ущерб.

«При взаимодействии ударной волны и жесткого основания произошел разрыв основной структуры одеяла. Если было бы некоторое расстояние между изделием и корпусом машины, то эпицентр взрыва был бы намного меньше. Основное назначение гибких структур одеяла — тянуться в процессе воздействия осколка», — сказал начальник отдела структурных схем защиты «НИИ Стали» Дмитрий Чумаченко.

Представитель предприятия добавил, что бронеодеяла применяют в зоне спецоперации для защиты колес автомобилей, завешивания блиндажей и защиты личного состава.

В апреле «Калашников» сообщил, что доработанное бронеодеяло «Эгида» обеспечит защиту от обнаружения в инфракрасном диапазоне.