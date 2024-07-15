В Севастополе сбили украинский беспилотник и продолжили отражение атаки

Развожаев: в Севастополе у мыса Фиолент сбили БПЛА, отражение атаки продолжается

В Севастополе сбили украинский беспилотник, в настоящее время отражение атаки продолжается. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«В Севастополе отражают атаку БПЛА. По предварительной информации в районе мыса Фиолент военные сбили уже один беспилотник», — заявил он.

По информации Спасательной службы, обломки дрона упали на территории частного дома, пострадавших нет. На место выехали оперативные службы, продолжается контроль обстановки, добавил Развожаев.

Спустя 35 минут губернатор напомнил населению о том, что отражение атаки беспилотников продолжается, он призвал не находиться на открытом пространстве.

В ночь на 15 июля система противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбила шесть украинских беспилотников самолетного типа над Брянской областью. Об этом заявил губернатор российского региона Александр Богомаз. Позднее над территорией региона поразили еще три аппарата.

В Липецкой области на территории электроподстанции упал дрон, ее работа не была нарушена, в результате происшествия жертв не последовало. В регионе объявляли желтый уровень воздушной опасности, а в Становлянском округе — красный уровень угрозы атаки беспилотников.

