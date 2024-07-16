Бизнесу в России пообещали льготы за раздачу продуктов

Госдума предложила отменить часть налогов для раздающего продукты бизнеса

В России предложили отменить часть налогов для бизнеса, раздающего продукты населению. Об обещаниях со ссылкой на разработанный пакет законопроектов сообщает газета «Известия».

Ряд документов, который вводит льготы для бизнеса, который отдает продукты на благотворительность, подготовили депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме. Социально ориентированным компаниям могут отменить НДС и налог на прибыль и увеличить лимит расходов по передаче продукции на благотворительность без уплаты налога на прибыль с одного до пяти процентов. Такое предложение объясняют сложившейся ситуацией, когда льготная или бесплатная раздача продуктов более затратна для бизнеса, чем утилизация.

Сейчас передача товаров на благотворительные цели может приводить к дополнительным налоговым расходам для компании до 20 процентов продукции, отмечается в пояснительной записке. Поэтому парламентарии собираются освободить их от обязанности по восстановлению НДС со стоимости продуктов, которые были розданы.

«Все произведенные в России продукты должны реализовываться или передаваться малоимущим гражданам до истечения срока годности. Это избавит компании от убытков и поможет миллионам граждан с низкими доходами прокормить свои семьи. Ситуация, когда магазины отправляют продукты на свалку, недопустима. Продукты с истекающим сроком годности нужно передавать людям при помощи социальных полок, а об их появлении должны позаботиться торговые сети. Такой принцип положен в основу законопроекта», — отметил глава фракции Сергей Миронов.

Организовать в магазинах социальные полки, куда выставлялись бы товары с истекающим сроком годности по низкой цене или вообще бесплатно в качестве меры повышения уровня жизни пожилых людей, в сентябре прошлого года предложили сотрудники Финансового университета при правительстве Александр Сафонов и Дарья Некипелова.

Позднее инициативу поддержали депутаты думской фракции «Справедливая Россия — За правду». Они предложили мотивировать бизнес создавать социальные полки изменениями в Налоговом кодексе, соответствующий документ внесут в Госдуму отдельно. Однако в Совфеде посчитали идею обязать создавать социальные полки труднореализуемой и назвали ее популизмом. Первый зампред экономического комитета Совета Федерации Иван Абрамов призвал адекватно оценивать ситуацию и понимать, как сегодня работают магазины — в России работают принципы рыночной экономики, бесплатно отдавать какие-то товары — это право предпринимателя, и обязывать владельцев бизнеса что-то делать невозможно.