Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:56, 16 июля 2024Силовые структуры

Бывшего поставщика обмундирования для Росгвардии арестовали

«Ъ»: по делу о взятках во ФСИН арестовали экс-поставщика формы для Росгвардии

Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Челябинске суд отправил в СИЗО главу компании «Спецшвейснаб», которая занималась разработкой и производством обмундирования для росгвардейцев, Игоря Шальнова по делу о взятках во ФСИН. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

Шальнов проживает в Уфе, однако 4 июля его этапировали в Челябинск, где предъявили обвинение по статье 291 УК РФ («Дача взятки»). Мужчина свою вину не признает.

По данным издания, предприниматель перевел ответственной сотруднице местного управления ФСИН 200 тысяч рублей и 30 тысяч рублей, которые якобы были платой за «общее покровительство» при заключении договоров на пошив формы. При этом знакомые обвиняемого заявили, что Шальнов давно общался с женщиной и перевел ей деньги на лечение больной матери.

Собеседники «Коммерсанта» рассказали, что сотрудникам спецслужбы удалось уговорить сотрудницу УФСИН на сотрудничество, однако во время очной ставки она заплакала и извинилась перед Шальновым.

Ранее бизнесмен фигурировал в деле бывшего заместителя директора Росгвардии Сергея Милейко. По версии следствия, за два с половиной года Милейко и другие руководители Росгвардии заключили контракты на сумму более 3,6 миллиарда рублей с фирмой «Спецшвейснаб» Шальнова. По некоторым оценкам, 338 миллионов были украдены.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Участник спецоперации на Украине открыл стрельбу по детям на улице. Причиной стала громкая музыка

      Володин поинтересовался мнением россиян о полном запрете электросамокатов

      Переспавшая с 200 незнакомцами порномодель обвинила женщин в мужских изменах

      Невеста увидела ролик с участием жениха и сбежала со свадьбы

      Бывшего поставщика обмундирования для Росгвардии арестовали

      В Ирландии назвали слова Орбана про Украину плохой новостью для Запада

      Российский боец UFC назвал преимущество американцев над соотечественниками

      Российский рецидивист расправился с новой знакомой во время пьянки в заброшенном доме

      В России захотели расширить основания для включения в реестр экстремистов

      Россиянин получил миллионы рублей за залитую квартиру и остался недоволен

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше