Фигурант дела о мошенничестве с формой для Росгвардии высказался о своей вине

Глава фирмы-производителя формы для Росгвардии не признал вину во взятке

Гендиректор фирмы «Спецшвейснаб» Игорь Шальнов, проходивший по уголовному делу о мошенничестве при производстве обмундирования для Росгвардии, не признает вину в даче взятки сотруднице ФСИН. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом следствия.

Следователи предъявили ему обвинение по статье 291 УК РФ («Дача взятки»). Шальнова задержали в Уфе, где он проживает, а затем этапировали в Челябинск. Там суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, предприниматель перевел ответственной сотруднице местного управления ФСИН 230 тысяч рублей, которые якобы были платой за «общее покровительство» при заключении договоров на пошив формы. При этом знакомые обвиняемого заявили, что Шальнов давно общался с женщиной и перевел ей деньги на лечение больной матери.

Ранее Шальнов фигурировал в деле бывшего заместителя директора Росгвардии Сергея Милейко. По версии следствия, за два с половиной года Милейко и другие руководители Росгвардии заключили контракты на сумму более 3,6 миллиарда рублей с фирмой «Спецшвейснаб». По некоторым оценкам, 338 миллионов рублей были украдены.