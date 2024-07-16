Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:27, 16 июля 2024Силовые структуры

Фигурант дела о мошенничестве с формой для Росгвардии высказался о своей вине

Глава фирмы-производителя формы для Росгвардии не признал вину во взятке
Начало событий в новости Бывшего поставщика обмундирования для Росгвардии арестовали

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Гендиректор фирмы «Спецшвейснаб» Игорь Шальнов, проходивший по уголовному делу о мошенничестве при производстве обмундирования для Росгвардии, не признает вину в даче взятки сотруднице ФСИН. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом следствия.

Следователи предъявили ему обвинение по статье 291 УК РФ («Дача взятки»). Шальнова задержали в Уфе, где он проживает, а затем этапировали в Челябинск. Там суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, предприниматель перевел ответственной сотруднице местного управления ФСИН 230 тысяч рублей, которые якобы были платой за «общее покровительство» при заключении договоров на пошив формы. При этом знакомые обвиняемого заявили, что Шальнов давно общался с женщиной и перевел ей деньги на лечение больной матери.

Ранее Шальнов фигурировал в деле бывшего заместителя директора Росгвардии Сергея Милейко. По версии следствия, за два с половиной года Милейко и другие руководители Росгвардии заключили контракты на сумму более 3,6 миллиарда рублей с фирмой «Спецшвейснаб». По некоторым оценкам, 338 миллионов рублей были украдены.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      «Фашисты есть фашисты». В Кремле отреагировали на расправу азовцев над российским военнопленным

      В России дали оценку рассказу имама о правильном «побивании» жены

      Полковник попался ФСБ со взяткой за пошив формы для силовиков

      В Госдуме объяснили цель идеи запретить пополнять баланс мобильного без паспорта

      В части граничащего с Украиной российского региона запретили торговлю крепким алкоголем

      Украинские пограничники стрельбой задержали четырех мужчин на границе с Венгрией

      В Турции нашли способ охладить экономику

      Участника СВО предложили на пост сенатора от российского региона

      США пригрозили еще одной постсоветской стране за помощь России

      В США призвали Вашингтон восстановить отношения с Москвой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше