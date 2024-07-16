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12:43, 16 июля 2024Силовые структуры

Полковник попался ФСБ со взяткой за пошив формы для силовиков

ФСБ задержала начальника челябинской колонии со взяткой за пошив формы
Начало событий в новости Фигурант дела о мошенничестве с формой для Росгвардии высказался о своей вине

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали начальника колонии в Челябинской области по подозрению в коррупции при заключении госконтрактов на пошив форменной одежды для МВД, Росгвардии и МЧС России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

Должностное лицо в звании полковника внутренней службы стало фигурантом уголовного дела о получении взятки, он помещен под домашний арест. Также возбуждено уголовное дело в отношении предполагаемого взяткодателя — представителя коммерческой организации, он с санкции суда арестован.

По данным ФСБ, в 2023 году начальник колонии получил от коммерсанта 330 тысяч рублей за содействие в заключении госконтрактов на пошив форменного обмундирования для силовиков с привлечением к сверхурочным работам заключенных. Полковника взяли с поличным при передаче денег.

Ранее 16 июля сообщалось, что в Челябинске суд отправил в СИЗО главу компании «Спецшвейснаб», которая занималась разработкой и производством обмундирования для росгвардейцев, Игоря Шальнова по делу о взятках во ФСИН. Он свою вину в даче взятки не признал.

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      Любовь Ширижик
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