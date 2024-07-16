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12:25, 16 июля 2024Силовые структуры

Четырем россиянам вынесли приговор за подготовку к нападению на объекты госвласти

ФСБ: жителей Удмуртии осудили за подготовку к нападению на органы госвласти

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Суд приговорил к срокам от 9 до 13 лет четырех участников организации «Граждане СССР» (запрещена в России как экстремистская) за подготовку к нападению на объекты госвласти и правоохранительных органов в Удмуртии. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на УФСБ по республике.

Александра Булдакова, Александра Васильева, Дмитрия Третьякова и Олега Цупрова признали виновными по статьям УК РФ «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия». Суд таже оштрафовал каждого из них на 200 тысяч рублей.

По данным ведомства, осужденных задержали в 2020 году. Они оборудовали тайники, из которых силовики изъяли 15 пистолетов, 4 автомата, 8 винтовок, 32 гранаты, 20 килограммов взрывчатки и 19 тысяч патронов.

Ранее стало известно, что в Орловской области силовики задержали местного жителя, причастного к незаконному обороту взрывных устройств.

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      Екатерина Кашурникова
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