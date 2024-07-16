Депутат назвала бойца СВО подонком

В Мурманской области депутат Клементьева назвала подонком участника СВО

Депутат Совета депутатов Ковдорского округа Мурманской области Татьяна Клементьева назвала подонком участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «СеверПост».

Поводом для такой реакции со стороны женщины стал репост, который сделал боец. Сообщение содержит нелицеприятные высказывания о муже Клементьевой в период его работы сельским учителем.

Муж депутата Александр Клементьев также занимается общественно-политической деятельностью. Он является депутатом областной Думы.

Ранее житель Зеленограда оскорбил участников СВО во время прямого эфира. Мужчина пообещал «напихать в рот» бойцам вместе с некими «пацанами». Он также заявил, что в спецоперации участвуют «только зэки и алкаши».