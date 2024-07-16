Два российских подростка надругались над воинскими захоронениями и спровоцировали проверку

В Кемеровской области два подростка надругались над воинскими захоронениями

В Кемеровской области следователи начали доследственную проверку по факту надругательств над воинскими захоронениями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

16 июля стало известно о повреждении захоронений, в том числе участников специальной военной операции (СВО), в селе Березово Новокузнецкого района. Во время проверки правоохранители установили причастность двух местных жителей в возрасте 13 и 15 лет. Теперь следователи выясняют причины и обстоятельств произошедшего.

Ранее в Санкт-Петербурге и Ленинградской области осквернили могилы двух участников СВО. Зафиксировать на видео вандалов не удалось из-за отсутствия камер наблюдения.