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16:41, 16 июля 2024Культура

Киркорову принесли извинения из-за интервью с Успенской

Журналистка Жигалова извинилась перед Киркоровым из-за интервью с Успенской

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Журналистка Алена Жигалова извинилась перед певцом Филиппом Киркоровым из-за интервью с исполнительницей Любовью Успенской. Об этом сообщает KP.RU.

Адвокат Жигаловой Андрей Алешкин принес извинения певцу в присутствии его юриста Александра Добровинского. Журналистка и певец подпишут мировое соглашение, Киркоров отзовет свой иск, уточнили представители сторон.

Ранее Киркоров через суд потребовал 10 миллионов рублей от Успенской за то, что она в интервью для шоу «Алена, блин!» назвала его женоненавистником. В иске было указано, что заявление исполнительницы порочит честь и достоинство артиста. Помимо морального ущерба в размере 10 миллионов рублей, Киркоров также был намерен взыскать с певицы около двух миллионов судебных издержек.

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      Мария Рюрикова
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