Лавров и Сийярто высказались о нарушениях Киевом прав проживающих на Украине нацменьшинств

Лавров и Сийярто заявили о недопустимости нарушения Киевом прав нацменьшинств

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на встрече в штаб-квартире ООН заявили о недопустимости нарушения Киевом прав проживающих на Украине нацменьшинств. Об этом говорится в сообщении МИД России, опубликованном на официальном сайте ведомства.

«Состоялся обмен мнениями по актуальным международным проблемам, в том числе ситуации вокруг Украины. Подчеркнута недопустимость грубейшего нарушения Киевом прав проживающих в стране национальных меньшинств», — говорится в заявлении.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что стороны дали высокую оценку уровню российско-венгерского политического диалога. «Подтверждена важность осуществления крупных совместных экономических проектов, включая знаковые направления энергетического сотрудничества», — заключили в сообщении.

Ранее стало известно, что Лавров и Сийярто начали встречу в штаб-квартире ООН, поприветствовав друг друга по-русски. Уточняется, что главы ведомств обсудили важность выполнения договоренностей российского президента Владимира Путина и венгерского премьер-министра Виктора Орбана.