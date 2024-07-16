Лавров обсудит договоренности Путина и Орбана с главой МИД Венгрии

Лавров и Сийярто обсудят важность выполнения договоренностей Путина и Орбана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто важность выполнения договоренностей российского президента Владимира Путина и венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств начали переговоры, приветствуя друг друга по-русски. «Спасибо большое за приглашение участвовать [в дебатах] Совета Безопасности ООН», — сказал венгерский министр.

Лавров заявил своему коллеге, что ему очень приятно встретиться с ним вскоре после визита Орбана в Москву, где прошли продуктивные переговоры между российским лидером и главой венгерского правительства. «Очень важно встретиться и рассмотреть выполнение договоренностей между премьер-министром и президентом [России Владимиром Путиным]», — отметил он.

Ранее Сийярто призвал ООН выступить за урегулирование конфликта на Украине. По его мнению, организация несет очень большую ответственность за этот конфликт, поэтому должна высказаться и сыграть свою роль, выступив за возобновление дипломатических каналов.