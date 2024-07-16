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22:27, 16 июля 2024Мир

Лавров отметил «красочное» выступление постпреда США в СБ ООН

Лавров назвал выступление постпреда США Томас-Гринфилд в Совбезе ООН «красочным»
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил «красочное» выступление постпреда США Линды Томас-Гринфилд в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

Томас-Гринфилд в своей речи повторила утверждения администрации Соединенных Штатов об украинском конфликте, которые неоднократно опровергала российская сторона.

«Благодарю представителя США за красочное выступление», — поиронизировал глава российского МИД.

Ранее Томас-Гринфилд заявила, что мирная конференция по Украине в Швейцарии не была переговорами из-за отсутствия России. Она подчеркнула, что для урегулирования конфликта необходимо участие обеих сторон. Однако, как утверждает дипломат, Москва не продемонстрировала желания вступать в переговоры по конфликту на Украине.

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      Марина Совина
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