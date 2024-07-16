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11:13, 16 июля 2024Путешествия

Прослывший секс-бомбой российский бортпроводник дал интервью

Прослывший секс-бомбой в сети бортпроводник Даниил дал интервью «Аэрофлоту»

Кадр: @shura.video

Российский бортпроводник Даниил, прослывший секс-бомбой в сети, дал интервью. Разговор с сотрудником публикует авиакомпания «Аэрофлот».

Даниил рассказал, что с детства мечтал об авиации. У него не получилось стать военным летчиком, поэтому он решил попробовать себя в качестве бортпроводника. По словам Даниила, в работе ему помогают любопытство и умение найти общий язык.

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Бортпроводник также отметил, что хорошую форму он поддерживает благодаря здоровому образу жизни и активным тренировкам. «Я рос на фильмах с участием Стивена Сигала и других легендарных героев боевиков и очень хотел походить на этих ребят», — сказал он.

На вопрос о том, как удается совмещать работу в авиации и личную жизнь, Даниил ответил, что для настоящей любви нет ничего невозможного. «Мне кажется, именно в нашей профессии можно увидеть проявление истинной любви, когда ты рядом со своей второй половинкой, даже если вас разделяют часовые пояса и тысячи километров», — заключил он.

Снятый на борту самолета ролик с Даниилом, на котором он проводит инструктаж по безопасности, стал вирусным в сети. Позже выяснилось, что бортпроводник женат.

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      Мария Борисова
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