Россиянин призывал травить детей и беременных за вознаграждение и попал под следствие

Житель Владикавказа стал фигурантом дела за призыв травить детей и беременных

Во Владикавказе 23-летний местный житель попал под следствие по статье о призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Северная Осетия-Алания.

По информации в Telegram-канале «Сапа 15», мужчина предложил смешивать в больницах снотворное с цианистым калием, чтобы травить детей, беременных и пенсионеров за вознаграждение. Он написал, что за один выход готов платить по 10 тысяч рублей и при наличии жертв добавлять премии — от двух тысяч за пенсионера и до пяти тысяч рублей — за расправу над беременной женщиной.

По данным следствия, в июне 2024 года подозреваемый опубликовал в одном из мессенджеров комментарий, в котором выразил побуждение к совершению действий, направленных на лишение жизни.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае суд приговорил к четырем годам лишения свободы Виталия Пирогова за призывы к осуществлению террористической деятельности.