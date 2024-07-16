США заявили о планах ускорить разработку гиперзвуковых ракет

Пентагон: США планируют ускорить разработку и испытания гиперзвуковых ракет

США планируют ускорить реализацию своих программ по разработке и испытанию гиперзвуковых ракет. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, пишет РИА Новости.

«Что касается гиперзвуковых вооружений, мы продолжим разработку ряда программ на данной основе, а также будем работать над ускорением разработки и проведения испытаний в рамках данных программ», — сказал он.

Ранее отставной офицер Вооруженных сил США Дэниел Дэвис заявил, что системы противовоздушной обороны Америки и Украины не могут защитить страны от российских гиперзвуковых ракет «Циркон». Военный пояснил, что военные технологии стран Запада еще не достигли такого уровня, чтобы перехватывать подобное оружие.