Стал известен размер долга Ивлеевой перед налоговой

Долг блогерши Ивлеевой перед ФНС вырос до 20,9 миллиона рублей

Долг популярной российской блогерши и ведущей Анастасии Ивлеевой перед Федеральной налоговой службой (ФНС) вырос вдвое. Размер ее долга стал известен Shot, сообщается в Telegram-канале издания.

Сумма налоговой задолженности блогерши составила 20,9 миллиона рублей. К этой сумме прибавляются штрафы за уклонение от уплаты налогов. При этом счета ведущей в данный момент заблокированы.

Как утверждает Shot, от Ивлеевой потребовали оплаты налогов в начале мая, однако она не сделала этого.

Ранее сообщалось, что из-за налоговой задолженности Ивлеевой могут запретить выезжать из страны. Также отмечалось, что блогерша получила штрафы за неуплату налогов.

До этого стало известно, что налоговая заблокировала счета Ивлеевой из-за многомиллионных долгов. Сообщалось, что у блогерши была задолженность в размере 11,3 миллиона рублей.