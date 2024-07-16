Тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ погиб в ДТП

Тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ Дмитрий Адаев погиб в ДТП

Тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ Дмитрий Адаев погиб в ДТП. Об этом сообщается на сайте Министерства спорта Саратовской области.

Авария произошла в Воронежской области, другие подробности не сообщаются. Специалисту был 41 год.

Адаев тренировал многократного чемпиона мира и серебряного олимпийского призера Ивана Штыля. В числе его подопечных также Алексей Коровашков, который получил приглашение на Игры-2024 в Париже.

«Большую часть сезона мы работали с ним, последний раз общались две недели назад. Мне сейчас очень непросто говорить, я очень расстроен случившимся, но на Олимпиаде в Париже мы будем выступать и за него», — заявил Коровашков, слова которого приводит ТАСС.