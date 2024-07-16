Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Диана Шнайдер
2:1
Завершен
Фанни Штолляр
Будапешт
Эрика Андреева
Сегодня
23:30 (Мск)
Дарья Семенистая
Палермо
Екатерина Макарова
2:0
Завершен
Тимя Бабош
Будапешт
Пюник
0:1
Завершен
Динамо Мн
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
21:16, 16 июля 2024Спорт

Тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ погиб в ДТП

Тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ Дмитрий Адаев погиб в ДТП

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ Дмитрий Адаев погиб в ДТП. Об этом сообщается на сайте Министерства спорта Саратовской области.

Авария произошла в Воронежской области, другие подробности не сообщаются. Специалисту был 41 год.

Адаев тренировал многократного чемпиона мира и серебряного олимпийского призера Ивана Штыля. В числе его подопечных также Алексей Коровашков, который получил приглашение на Игры-2024 в Париже.

«Большую часть сезона мы работали с ним, последний раз общались две недели назад. Мне сейчас очень непросто говорить, я очень расстроен случившимся, но на Олимпиаде в Париже мы будем выступать и за него», — заявил Коровашков, слова которого приводит ТАСС.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Миллионы жителей юга России остались без света из-за сбоя на АЭС. Что там произошло?

      Стрелявший в Трампа находился вне периметра охраны Секретной службы США

      В центре Москвы загорелся ресторан

      «Самая сексуальная бездомная» Австралии отдохнула в бикини у бассейна

      США получили данные о якобы планах Ирана устранить Трампа

      Тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ погиб в ДТП

      Определена приоритетная версия крушения SSJ-100 в Подмосковье

      Сын Трампа высказался о возможном преемнике своего отца

      В МИД пообещали представить в ООН оценку кризиса на Украине

      Женщину похитили и хотели принести в жертву божеству смерти. Как ей удалось спастись и что это за культ?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше