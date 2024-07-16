УЕФА назвал символическую сборную Евро-2024

УЕФА включил Нико Уильямса и Ламина Ямаля в символическую сборную Евро-2024

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем сайте назвал символическую сборную чемпионата Европы 2024 года, который прошел в Германии.

Представители организации взяли за основу схему 4-3-3. Наибольшее количество игроков в команду делегировала сборная Испании: место в атаке заняли Нико Уильямс и Ламин Ямаль, тройку полузащитников составили Дани Ольмо, Родри и Фабиан Руис, а позицию крайнего левого защитника отдали Марку Кукурелье.

Кроме испанцев, в символическую сборную попали вратарь французской команды Майк Меньян, защитники Кайл Уокер (Англия), Вильям Салиба (Франция), Мануэль Аканджи (Швейцария), а также нападающий сборной Германии Джамал Мусиала.

Чемпионат Европы прошел в Германии с 14 июня по 14 июля. В финале сборная Испании победила Англию со счетом 2:1. Испанская команда выиграла все семь матчей на турнире, лишь одна победа — в 1/4 финала над Германией — была добыта в овертайме.

Для сборной Испании победа на нынешнем Евро стала четвертой в истории. По этому показателю команда обошла Германию, у которой в активе три титула.