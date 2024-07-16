Ущерб России от опасных природных явлений оценили

Оксана Липка: ежегодно РФ теряет из-за опасных природных явлений 60 млрд рублей

Ущерб России от опасных природно-климатических явлений составляет в среднем около 60 миллиардов рублей в год. Такую оценку в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия» озвучила заведующая отделом адаптации к изменению климата Института глобального климата и экологии Росгидромета и РАН Оксана Липка.

Она сообщила, что такие данные приводит Совет безопасности РФ. Эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО Михаил Юлкин добавил, что, по данным нескольких исследований, при сохранении текущих тенденций изменения климата потенциальные потери мировой экономики к 2030 году составят 12 процентов глобального ВВП, а к 2050 году вырастут до 40 процентов ВВП.

Специалист подчеркнул, что потери экономики от неблагоприятных климатических явлений «исчисляются не одним, двумя, тремя процентами, а десятками процентов ВВП». В ряде государств, в частности, островных, ущерб может стать катастрофическим, добавил Юлкин.

Ранее эксперты Службы изменения климата Copernicus (C3S) сообщили, что последние 12 месяцев на Земле оказались самыми теплыми за всю историю наблюдений. 2023 год уже получил звание самого теплого с начала ведения учета, а 2024-й может побить этот рекорд, прогнозируют исследователи. Средняя температура с июля 2023-го по июнь 2024 года была на 0,76 градуса Цельсия выше, чем в среднем за 1991-2020 годы, и на 1,64 градуса выше, чем в доиндустриальный период.