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15:24, 16 июля 2024Наука и техника

В России разработали усовершенствованную машину поддержки «Солнцепеков»

«Омсктрансмаш» разработал машину поддержки ТОС с новым боевым модулем

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

Омский завод транспортного машиностроения («Омсктрансмаш») запатентовал боевую машину с дистанционно управляемым боевым модулем, который оснащен крупнокалиберным пулеметом. Разработку предлагают использовать для поддержки боевых машин тяжелых огнеметных систем, включая ТОС-1А «Солнцепек», пишет ТАСС со ссылкой на описание изобретения к патенту.

Полезную модель можно использовать в конструкции бронетранспортеров и боевых машин пехоты на шасси танка, а также техники для огневой поддержки боевой машины ТОС. Отмечается, что усовершенствованная машина отличается от существующих образцов дистанционно управляемым боевым модулем с двухплоскостной стабилизацией. Модуль получил пулемет калибра 12,7 миллиметра и тепловизор.

В качестве прототипа выбрали тяжелую боевую машину огнеметчиков БМО-Т на шасси российского танка Т-72. В документе подчеркнули, что установка нового модуля повысит точность стрельбы в движении и позволит вести прицельный огонь днем и ночью.

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«Лента.ру» уже обращала внимание на этот документ в начале июля. В нем подчеркнули, что базовая БМО-Т несет открытый нестабилизированный пулемет «Корд», который отличается низкой точностью при стрельбе с ходу. Боевую машину огнеметчиков, которая обеспечивает защиту экипажа и десанта на уровне основного танка, приняли на вооружение в 2001 году.

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      Даниил Иринин
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