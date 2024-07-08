Тяжелый бронетранспортер БМО-Т модернизируют

ОЗТМ предложил модернизацию бронетранспортера БМО-Т с усиленным вооружением

«Омский завод транспортного машиностроения» (ОЗТМ) предложил модернизацию боевой машины огнеметчиков (БМО-Т) с усиленным вооружением. Соответствующий патент опубликован на сайте Федерального института промышленной собственности.

В документе показан образец, внешне похожий на тяжелый бронетранспортер БМО-Т. «Новым является то, что боевая машина оснащена двухплоскостным стабилизированным дистанционно управляемым боевым модулем с пулеметным вооружением и с теле-тепловизионными приборами наведения вооружения и боекомплектом», — говорится в описании полезной модели к патенту.

Также модернизированная БМО-Т получит посадочное место под установку боевого модуля и рабочее место наводчика с монитором и джойстиком для управления вооружением.

Конструкторы отмечают, что базовая БМО-Т оснащена открытым нестабилизированным пулеметом. Вооружение машины отличается низкой точностью при стрельбе с ходу.

Базовую версию БМО-Т приняли на вооружение в 2001 году. Машина предназначена для транспортировки вооружения и личного состава огнеметного отделения. БМО-Т на шасси Т-72 обеспечивает защиту на уровне основного танка. Машина получила пулемет «Корд» и дымовые гранатометы.

Ранее в июле в Нижнем Тагиле в районе заводского полигона Уралвагонзавода впервые заметили боевую машину неизвестного типа похожую на тяжелый бронетранспортер на базе танка.