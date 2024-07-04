В Нижнем Тагиле заметили новый БТР на базе танка

Тяжелый БТР на базе танка впервые заметили возле полигона Уралвагонзавода

Боевую машину неизвестного типа похожую на тяжелый бронетранспортер (БТР) на базе танка впервые заметили в Нижнем Тагиле в районе заводского полигона Уралвагонзавода. На соответствующий ролик обратил внимание Центр анализа стратегий и технологий (Центр АСТ) в Telegram.

На ролике видна гусеничная бронемашина без башни, которая не похожа на существующие образцы бронетехники. Судя по ходовой части, новая машина получила шасси танка Т-72 или Т-90. Двигатель БТР расположен в передней части. При этом корма корпуса значительно выше, что может говорить о наличии десантного отделения с аппарелью.

В мае на Украине заметили тяжелый БТР, который создали из поврежденного танка Т-72. Машину лишили стандартной башни с вооружением, которую заменили бронированной рубкой. Самодельный БТР получил динамическую защиту и решетчатые экраны.

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