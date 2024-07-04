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15:16, 4 июля 2024Наука и техника

В Нижнем Тагиле заметили новый БТР на базе танка

Тяжелый БТР на базе танка впервые заметили возле полигона Уралвагонзавода

Кадр: Telegram-канал bmpd

Боевую машину неизвестного типа похожую на тяжелый бронетранспортер (БТР) на базе танка впервые заметили в Нижнем Тагиле в районе заводского полигона Уралвагонзавода. На соответствующий ролик обратил внимание Центр анализа стратегий и технологий (Центр АСТ) в Telegram.

На ролике видна гусеничная бронемашина без башни, которая не похожа на существующие образцы бронетехники. Судя по ходовой части, новая машина получила шасси танка Т-72 или Т-90. Двигатель БТР расположен в передней части. При этом корма корпуса значительно выше, что может говорить о наличии десантного отделения с аппарелью.

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В мае на Украине заметили тяжелый БТР, который создали из поврежденного танка Т-72. Машину лишили стандартной башни с вооружением, которую заменили бронированной рубкой. Самодельный БТР получил динамическую защиту и решетчатые экраны.

В феврале в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что облик новой российской боевой машины пехоты (БМП) «Манул» прорабатывается в интересах Минобороны. БМП с передним расположением двигателя может получить мотор УТД-32Т.

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      Даниил Иринин
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