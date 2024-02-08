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10:32, 8 февраля 2024Наука и техника

Стало известно о работе над обликом новой российской БМП

ТАСС: прорабатывается облик новой БМП «Манул» для Минобороны

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Облик новой российской боевой машины пехоты (БМП) «Манул» прорабатывается в интересах Минобороны. Об этом ТАСС стало известно от холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») на выставке вооружений World Defense Show 2024, которая с 4 по 8 февраля проходит в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия).

«В настоящее время совместно с Министерством обороны РФ ведутся работы по определению облика универсальной платформы БМП "Манул". Разработки не останавливаются, несмотря на значительно возросшую нагрузку по исполнению гособоронзаказа», — заявили в компании.

В холдинге уточнили, что новая БПМ может получить турбированный двигатель УТД-32Т.

В сентябре заместитель исполнительного директора по гособоронзаказу и военно-торговому сотрудничеству «Курганмашзавода» Роман Хромов сообщил, что Сухопутные войска России проявляют интерес к БМП «Манул» с передним расположением двигателя.

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      Иван Потапов
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