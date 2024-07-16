Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:30, 16 июля 2024Наука и техника

В США описали сценарий российского ядерного удара в космосе

SpaceNews: США следует усилить защиту своих спутников от ядерных угроз

Фото: Mike Blake / Reuters

США следует усилить защиту своих спутников, находящихся на низкой околоземной орбите, от ядерных угроз. Об этом сообщает SpaceNews.

Издание описывает самый тревожный сценарий, согласно которому Россия или Китай могут ядерным ударом уничтожить один из американских околоземных спутников, что приведет к возникновению электромагнитного импульса и выбросу в радиационные пояса Земли высокоэнергетических частиц, которые создадут угрозу для спутников, находящихся на околоземной орбите высотой от 160 до 2000 километров.

«Высотный ядерный взрыв увеличит пиковый поток радиации в некоторых частях поясов Ван Аллена на три-четыре порядка, что приведет к выходу из строя в течение недель или месяцев большинства, если не всех спутников на низкой околоземной орбите, которые специально не защищены от этой угрозы», — говорится в публикации.

Материалы по теме:
Русский могильщик Российские спутники-убийцы готовы начать войну в космосе
Русский могильщикРоссийские спутники-убийцы готовы начать войну в космосе
23 апреля 2018
В США уверены, что Россия разместит ядерное оружие в космосе. Правда ли это?
В США уверены, что Россия разместит ядерное оружие в космосе.Правда ли это?
16 февраля 2024

В апреле издание сообщило, что в ходе 39-го Космического симпозиума заместитель министра обороны США по исследованиям и разработкам Хайди Сю заявила о необходимости американской частной промышленности разрабатывать доступную радиационно-стойкую электронику, которая бы обеспечила стабильную работу спутников на околоземной орбите.

В феврале американские СМИ сообщили о якобы имеющихся у России планах разместить ядерное оружие в космосе. В том же месяце президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию назвал сообщения о планах России разместить такое оружие в космосе вбросом.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      В России объявили щедрую награду за первый уничтоженный F-16. Сколько за это заплатят?

      В Европе представили «хлынувшее в Кремле шампанское» после одного решения Трампа

      Демократы виртуально определят своего кандидата на выборы президента США

      Тренд на «лето Бена Аффлека» у молодежи объяснили

      В Москве абитуриент пришел подавать документы с автоматом наперевес

      Бывший адвокат Фейгин заочно осужден на 11 лет за фейки о Российской армии

      Бывший глава «Яндекса» вернулся к управлению его преемником в Европе

      В США узнали о трех попытках стрелка в Трампа скрыться от Секретной службы

      В Госдуме подтвердили перенос Игр дружбы

      Редкие артефакты нашли в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше